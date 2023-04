Flucht von Deutschland nach Luxemburg: Hotel-Dieb unter Autobahnbrücke geschnappt

PERL/SCHENGEN. Am Morgen des 26.4. wurde die Polizei in Luxemburg von den deutschen Kollegen über einen flüchtigen Einbrecher in Kenntnis gesetzt. Dieser war in Perl in ein Hotel eingebrochen und war anschließend in Richtung Schengen geflüchtet.

Dort konnte der Mann unter der Autobahnbrücke von einer Polizeistreife angetroffen und gestellt werden. Bei der Körperdurchsuchung wurde eine gestohlene Geldbörse gefunden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und der mutmaßliche Einbrecher im Centre de rétention untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)