Girls’ Day 2023 bei der Polizeiinspektion Schweich: Mädchen informieren sich über den Polizeiberuf

SCHWEICH. Am heutigen Donnerstag, 27.04.2023, beteiligte sich die Polizeiinspektion Schweich am deutschlandweiten Girls’Day.

Im Rahmen dessen besuchten 21 Schülerinnen die Dienststelle und bekamen einen großzügigen Einblick in die Aufgaben der Schutzpolizei sowie der Kriminalpolizei.

Das Team der Einstellungsberatung sowie weitere Beamte*innen der Polizeiinspektion ermöglichten den Mädchen zu Beginn des Tages einen theoretischen Einblick in den Berufsalltag. Zudem wurden unterschiedliche Karrieremöglichkeiten aufgezeigt und der Aufbau des Studiums dargelegt.

Anschließend konnten die Schülerinnen die Schutzpolizei hautnah miterleben. Welche Ausrüstung trägt die Polizei und wie sieht ein Streifenwagen von innen aus? Was macht eigentlich der Wachbeamte und wie fühlt es sich an, in einer Zelle zu sitzen? Das Probetragen der unterschiedlichen Schutzausrüstungen durfte in diesem Rahmen auch nicht fehlen. Außerdem durften die Mädchen für eine erkennungsdienstliche Behandlung eigenständig Fingerabdrücke nehmen und bekamen auch hier einen praktischen Einblick in den Bereich der Kriminalpolizei. Das Highlight des Tages war die Vorstellung der Diensthundestaffel. Zwei Kolleginnen zeigten hier die eindrucksvolle Arbeit mit ihren Vierbeinern, was für großes Aufsehen sorgte.

Insgesamt war dies ein spannender und informativer Tag, welcher aufgrund positiver Rückmeldungen den Schülerinnen in Erinnerung bleiben dürfte.