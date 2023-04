„Sie schenken uns Ihre Freizeit“: Stadt Trier dankt Ehrenamtlichen für ihren vielfältigen Einsatz

TRIER. Nach der Pandemie konnte sich die Stadt zum ersten Mal seit 2019 wieder mit einem Empfang bei ehrenamtlichen Engagierten aus Trier bedanken. OB Wolfram Leibe überreichte ihnen mit Andreas Schleimer, Chef der Ehrenamtsagentur, die Urkunden. Zusammen mit dem für das Ehrenamt zuständigen Beigeordneten Ralf Britten würdigte er ihren vielfältigen und langjährigen Einsatz, oft in ganz verschiedenen Bereichen.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

So ist Eduard Kimmlingen seit 2014 ehrenamtlicher Ausbildungspate für Jugendliche bei der Learn Factory. Zuvor war er im Hospizdienst tätig und unterstützt Projekte in Tansania. Hani Abo Kheir organisiert im Internationalen Zentrum der Uni unter anderem Projekte und Teams. Elisabeth Burgard ist seit 2006 im Haltepunkt für sozial benachteiligte Frauen aktiv und war Vize-Vorsitzende des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF). Maria Knebel leitet die Selbsthilfegruppe „Stiller Stern“ für Eltern, deren Kind gestorben ist, sowie das Trauercafé „Lebenscafé“.

Annette Monz ist eine der 15 ehrenamtlichen Teamsprecherinnen und -sprecher der Trierer Tafel. Diese Gruppe organisiert die Arbeit der etwa 100 Ehrenamtlichen. Tim-Can Werning engagiert sich im Vorstand des Vereins „Für ein buntes Trier – gemeinsam gegen Rechts“, im DGB-Stadtverband und im ver.di-Bezirksvorstand.

Reinhold Müller ist seit 1972 Mitglied der Ortsgruppe des Eifelvereins und vertritt die Interessen der Wanderführer. Christel Zahnhausen und Magdalena Bonertz sind seit dem Start aktiv im Projekt „Wir sind Mariahof“, aus dem der Stadtteiltreff wurde. Dort gibt es unter anderem wöchentliche Angebote für Seniorinnen und Senioren. Hans-Jürgen Leukel führte von 1998 bis 2022 die Trierer Münzfreunde, die zahlreiche Bücher und Schriften herausgegeben haben.

Stephan Thiel war von 2012 bis 2015 Pfarrjugendleiter in Pfalzel, organisierte größere Pfingstzeltlager, ist Vorstandsmitglied des Karnevalvereins Palenzia und übernimmt diverse Aufgaben bei der Kirmes. Dominik Lübeck engagiert sich als Trainer und Spielorganisator für die TVG Baskets.

Sylvia Zamberger gehörte von 1974 bis 1982 der Tanz- und Präsentiergarde des Theater- und Karnevalvereins Blau-Weiß 09 Ehrang an. Danach lag ihr Schwerpunkt auf der Betreuung der Kindergarde. Volker Feil gehört bereits seit 1982 zum Team für die technische, bauliche und handwerkliche Vereinsarbeit des Vereins.

Herwart Reh ist Initiator der Gruppe „Mariahof bleiwt sauwer“, die dort regelmäßig im Einsatz ist. Walter Bach ist in dem Team unter anderem verantwortlich für eine ergänzende Aufkleber-Aktion. Das engagierte Trio aus Mariahof wird komplettiert durch Hans-Otto Gutzeit.

Johannes Adamy ist seit 1994 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Pfalzel. Zudem plant er federführend den Tag des offenen Denkmals in seinem Stadtteil und engagiert sich für den Erhalt der Kasematten.

Michael Reitz ist seit 2006 Mitglied des Löschzugs Pfalzel. Er absolvierte auch die Ausbildung für das Hytrans- System, das für größere Einsätze verwendet wird. Philipp Erz schloss sich schon mit sechs Jahren der Jugendfeuerwehr Kürenz an. Seit 14 Jahren ist er Mitglied der freiwilligen Feuerwehr, kümmert sich um die Ausrüstung und ist Wertungsrichter. Danielle Kuhn ist seit 25 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr – zuerst in Zewen und heute in Kürenz. Sie nimmt an Brandwachen teil, gehört zum Küchenteam und ist als Wertungsrichterin aktiv.

Nach der Vorstellung der Geehrten durch Andreas Schleimer, Chef der Ehrenamtsagentur, einem seit vielen Jahren bewährten Partner der Stadt in diesem Bereich, brachte Dezernent Ralf Britten die Wertschätzung für die Geehrten noch einmal auf den Punkt: „Sie schenken uns Ihre Freizeit. Das ist nicht selbstverständlich. Ein solches Engagement hält die Gesellschaft zusammen.“ OB Leibe hatte zuvor bereits auf die positive Ausstrahlung verwiesen, die von dem beispielhaften Einsatz der jetzt Geehrten ausgehe. Das musikalische Programm des Ehrenamtsempfangs gestaltete das Anders‘ Jazz Swing-Quartett.

(Rathaus Zeitung Trier)