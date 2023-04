Nach Pfefferspray-Attacke in Wittlich: Opfer haut nach Rettungswageneinsatz ab

WITTLICH. Wie die Polizei in Wittlich am Sonntagnachmittag mitteilt, kam es schon in der Nacht des 17.04.2023 gegen 00:45 Uhr in der Wittlicher Innenstadt im Bereich der Neustraße zu einer Körperverletzung, bei der auch ein “Pfefferspray” eingesetzt wurde.

Der Geschädigte wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen umgehend medizinisch versorgt.

Noch während der laufenden Anzeigenaufnahme, entfernte sich der Geschädigte unerkannt aus der polizeilichen Maßnahme.

Zeugen die Hinwiese zur Identität des Geschädigten oder Angaben zum Tatablauf machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.