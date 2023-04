„Einer der zuverlässigsten Spieler im Team“ – Jason Thayaparan verlängert bis 2025

TRIER. Jason Thayaparan (27) bleibt zwei weitere Jahre ein Blau-Schwarz-Weißer. Der SV Eintracht-Trier 05 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Verteidiger bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

„Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem geilen Verein in Zukunft etwas großes aufbauen können und deshalb habe ich meinen auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert“, freut sich Thayaparan auf die Fortsetzung seiner Laufbahn bei Eintracht-Trier.

Thayaparan absolvierte in seiner Laufbahn 18 Rheinlandpokalspiele, 114 Rheinlandligaspiele, 72 Oberligapartien und 18 Einsätze in der Regionalliga. Vor seinem Wechsel zum SVE spielte Thayaparan für den FSV Trier-Tarforst und den SV Konz, wo er als Jugendspieler ausgebildet wurde. Aktuell kommt der 27-jährige, der im vergangenen Jahr an einem Lehrgang für die Nationalmannschaft von Sri Lanka teilnehmen dürfte, in der Innenverteidigung zum Einsatz.

„Jason hat sich in all den Jahren bei der Eintracht kontinuierlich weiterentwickelt und ist einer der zuverlässigsten Spieler im Team. Er kann auf mehreren Positionen spielen und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Aus diesen Gründen freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit „Jay““, so Teammanger Stefan Fleck zur Vertragsverlängerung von Jason Thayaparan.