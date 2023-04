Mit quietschenden Reifen auf die B419: Sturzbetrunkener PKW-Fahrer in Nittel gestoppt

NITTEL. Am gestrigen Dienstag, 18.4.2023, wurde die Polizeiinspektion Saarburg gegen 20.05 Uhr über einen verdächtigen Fahrzeugführer informiert. Demnach sei ein Mann – offensichtlich stark alkoholisiert – aus einem Hotel in Nittel gekommen und anschließend in seinen grauen Dacia Lodgy mit Trierer Kennzeichen gestiegen.

Anschließend sei der PKW mit quietschenden Reifen losgefahren und habe versucht, von der Weinstraße auf die B419/Uferstraße einzufahren. Dabei habe ein aus Fahrtrichtung Wincheringen kommender, vorfahrtsberechtigter PKW stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Danach entfernte sich der verdächtige PKW in Richtung Konz.

Der verdächtige PKW konnte schließlich durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Trier-Saarburg wies dabei einen Blutalkoholwert von fast drei Promille auf.

Die Polizei bittet insbesondere den/die Verkehrsteilnehmer/-in, welche wegen des Verdächtigen an der Kreuzung B419/Weinstraße abbremsen musste, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch weitere Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Verdächtigen machen können oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)