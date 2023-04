Sturzbetrunken mit dem E-Bike unterwegs: Polizei Bitburg stoppt 61-Jährigen

BITBURG. Am gestrigen Montag wurde ein 22-jähriger PKW-Fahrer im Südring in Bitburg gegen 18.00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Am heutigen Dienstag, 18.4.2023, 1.00 Uhr, wurde in der Bitburger Straße in Bitburg-Mötsch ein 61-jähriger Mann kontrolliert der mit 2,75 Promille mit seinem E-Bike unterwegs war. Beide erwarten nun Strafanzeigen wegen ihres Fehlverhalten.

Die Polizei weist wiederholt eindringlich auf die Gefahren von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln am Steuer hin und kündigt an, dass weiterhin flächendeckende Kontrollen durchgeführt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)