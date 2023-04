Sieben Jahre Flucht: Betrüger aus dem Saarland in der Karibik festgenommen

BELIZE/SAARBRÜCKEN. Nach sieben Jahren auf der Flucht konnte am 12.4.2023 ein 62-jähriger Mann aus dem Saarland in Belize (Karibik/Mittelamerika) festgenommen werden. Der Mann war im Jahr 2016 vom Landgericht Saarbrücken wegen gewerbsmäßigem Betruges zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Wenige Tage vor der Urteilsverkündung entzog er sich dem Verfahren durch Flucht.

Da erkennbar war, dass er sich offensichtlich ins Ausland abgesetzt hatte, übernahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums (LPP) Saarland den Fall. Es konnte ermittelt werden, dass sich der Flüchtige in die Karibik (vermutlich nach Mexiko) abgesetzt hatte. Trotz intensiver Ermittlungen, Erwirkung eines internationalen Haftbefehls und Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden gelang es zunächst nicht, den Flüchtigen in der Karibik festzunehmen.

Zwischenzeitlich ging man sogar vom Ableben des Mannes aus. Seit Januar 2023 wurden die Fahndungsmaßnahmen durch die Zielfahndung Saarland, der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, das BKA und den Verbindungsbeamten des BKA in Mexiko noch einmal fortgesetzt und intensiviert. Letztendlich konnte der mittlerweile 62-jährige in dieser Woche durch Kräfte der belizischen Polizei in Maya Beach/Belize (Staat zwischen Mexiko und Guatemala) festgenommen werden.

Der 62-jährige wollte nach eigenen Angaben seinen Lebensabend in der Karibik verbringen. Er wurde auf dem Landweg von Belize an die mexikanische Grenze verbracht, von dort mit einem Inlandsflug von Cancun nach Mexiko-Stadt und von hier nach Frankfurt verbracht (in Begleitung zweier mexikanischer Beamten). Am Flughafen Frankfurt wurde er am gestrigen Nachmittag (Freitag, 14.4.2023) von den Zielfahndern des LPP empfangen und in die Justizvollzugsanstalt (JVA) verbracht. Hier wird er nun seine Freiheitsstrafe verbüßen müssen. (Quelle: Landespolizeipräsidium Saarland)