Einer “der talentiertesten Kader der Liga”: Gladiators Trier empfangen SC Jena am Sonntag

TRIER. Am Sonntag steht für die Gladiators Trier ein ganz besonderes Heimspiel an. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Sparkasse Trier-Spieltages werden einige Schulen und Sportvereine der Stadt und Region von der Bank in die Arena eingeladen. Mit dieser zusätzlichen Unterstützung im Rücken wollen die Gladiatoren gegen den SC Jena nach zuletzt drei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Traditionell gehört Jena zu den stärksten Teams der 2. Basketball-Bundesliga, reist in dieser Saison jedoch als Teilnehmer am Abstiegskampf an die Mosel. Nur zehn Siege konnten die Thüringer aus den bisherigen 31 Saisonspielen einfahren und stehen aktuell auf dem 16. Tabellenplatz mit einem Sieg Vorsprung auf die akut abstiegsgefährdeten Giants Leverkusen. Gegen diese feierte Jena vor fünf Spieltagen den letzten Sieg, die folgenden Partien gegen Bremerhaven, Bochum, Düsseldorf, Hagen und Gießen gingen allesamt verloren.

Trotz des 16. Tabellenplatzes reist das Team aus Jena mit einer stark besetzten Mannschaft in die älteste Stadt Deutschlands. Betrachtet man die individuellen Statistiken, wird die Ausgeglichenheit des Jenaer Kaders deutlich. Mit Brandon Thomas (11,7 Punkte pro Spiel) scort nur ein Spieler zweistellig, gleich acht Akteure legen jedoch zwischen sieben und knapp zehn Punkten pro Spiel auf. Die starke Import-Riege um Routinier Thomas, Power Forward Shaquille Hines (9,8), Carlton Guyton (9,6), Alex Herrera (9,6) und Storm Murphy (8,6) verfügt über jede Menge Qualität und Erfahrung in BBL und ProA. Auch die deutsche Rotation der Thüringer besteht aus bekannten Namen wie Stephan Haukohl (9,4), Sergio Kerusch (7,8), Björn Rohwer (7,6), Vuk Radojicic (7,3), Takiula Fahrensohn (4,3) und Moritz Plescher (4,2). So verfügen auch die nationalen Spieler aus Jena über viel Talent und einen großen Erfahrungsschatz im deutschen Profibasketball.

„Unsere Energie und unser Einsatz waren am Mittwochabend präsenter, darauf müssen wir aufbauen. Wir werden gegen Jena alles auf dem Feld lassen müssen. Jena hat einen der talentiertesten Kader der Liga. Es wird darauf ankommen, mit dem richtigen Fokus in die Partie zu gehen“, sagt Gladiators-Headcoach Jermaine Bucknor. Tickets für das Heimspiel gegen Medipolis Jena sind noch über den Online-Ticketshop und den Kartenvorverkauf Trier erhältlich. Es steht nur noch ein begrenztes Ticketkontingent zur Verfügung. Tip-Off ist am 16.4. um 17.00 Uhr. (Quelle: Gladiators Trier)