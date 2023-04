Hahn: Erstaufnahmestelle für 600 Menschen – Flüchtlinge kommen diesen Monat

HAHN. Bereits Ende letzten Jahres gab die Landesregierung bekannt, dass auf dem Gelände des insolventen Hunsrück-Airports Hahn eine Erstaufnahmestelle für bis zu 600 Flüchtlinge entstehen soll. Wie der SWR berichtet, sollen die ersten noch im April einziehen.

Die Aufnahmestelle befindet sich in zwei Gebäuden am Tower und an den Landebahnen. Es handelt sich um vormalige Wohnungen der US-Streitkräfte.

Die zwischenzeitlich als Lager und Apartments genutzen Gebäude wurden neu möbliert und ausgestattet. Laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) ziehen die ersten Geflüchteten noch im April ein. Das exakte Datum steht noch nicht fest.

In Rheinland-Pfalz gibt es z.Zt. Aufnahmeeinrichtungen (Afa) in Trier, Speyer, Kusel und Hermeskeil. Hinzu kommen zwei Außenstellen in Bitburg und Bernkastel-Kues. Die Einrichtung in Berkastel-Kues soll nun geschlossen werden.

Flüchtlinge werden der ADD zufolge auf Städte und Gemeinden in Land verteilt. Einzelne sollen zudem in der neuen Aufnahmeeinrichtung am Flughafen Hahn unterkommen. (Quelle: SWR)