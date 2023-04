Nach Unfall in Wittlich – Schaulustige Kneipenbesucher nutzten Situation eiskalt aus!

WITTLICH. Bei einem Verkehrsunfall in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer kam am Sonntagabend aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und streifte einen parkenden Wagen. Daraufhin krachte er in ein weiteres geparktes Auto, welches sich auf drei weitere Autos schob, wie die Polizei in der Nacht zum Ostermontag mitteilte.

Der Fahrer blieb unverletzt, sein 17-jähriger Mitfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er sei jedoch außer Lebensgefahr, sagte ein Sprecher. Vermutlich sei der Mitfahrer nicht angeschnallt gewesen. Insgesamt wurden sechs Autos bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Kurfürstenstraße für rund anderthalb Stunden gesperrt.

Nach dem Unfall versammelten sich einige Schaulustige aus einer nahe liegenden Gaststätte am Unfallort. Sie nutzten einen unachtsamen Moment der Gaststätten-Mitarbeiter aus, um ihre Rechnungen nicht zu bezahlen und ergriffen die Flucht, hieß es. Die Polizeiinspektion Wittlich hofft auf Hinweise durch Zeugen.