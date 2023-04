DANNSTADT-SCHAUERNHEIM. Am gestrigen Freitag, 7.4.2023, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Vollbrand eines Carports in der Schubertstraße in Dannstadt-Schauernheim.

Der Brand griff auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses über.

Von dort griff der Brand auf die Terrassenüberdachung des Nachbaranwesens über.

An beiden Häusern entstand insgesamt ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)