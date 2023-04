++ Trier-Saarburg: Folgenschwerer Crash bei Reinsfeld – drei Verletzte ++

REINSFELD. Am heutigen Donnerstagmittag, kurz nach 12 Uhr, kam es auf der B407 bei Reinsfeld zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Im Kreuzungsbereich der Ortseinfahrt Reinsfeld kollidierten zwei Fahrzeuge. Drei verletzte Personen wurden anschließend ins Krankenhaus verbracht. Ein sich in einem Unfallfahrzeug befindlicher Hund stand ebenfalls unter Schock. Die Beamten der Polizei kümmerten sich liebevoll um den Vierbeiner. Aufgrund der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme kam es zwischen Hermeskeil und Kell am See zu Rückstaus.

Der Verkehr musste umgeleitet werden. Es wird nachberichtet.