Luxemburg: Übergriff bei Zugfahrt – Minderjährige sexuell belästigt

LUXEMBURG. Die Polizei hat gestern Nachmittag einen Mann wegen des dringend vorliegenden Tatverdachts, eine minderjährige Person unsittlich berührt zu haben, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Tat hatte sich gestern während einer Zugfahrt von Luxemburg nach Petingen ereignet.

Nachdem sich die Betroffene bei Ankunft am Escher Bahnhof vor dem Mann in Sicherheit bringen konnte, war dieser von einer in Kenntnis gesetzten Person unweit des Bahnhofs gestoppt worden. Der Tatverdächtige, dem es gelungen war sich zu befreien, flüchtete in Richtung Boulevard J.F. Kennedy.

Dort konnte er schließlich von einem Sicherheitsbeamten des Bahnhofs gestellt und anschließend an die Polizei übergeben werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)