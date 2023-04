Nachgefragt bei der Stadt: Neue Verordnung – Wird Anwohnerparken in Trier bald teurer?

TRIER. „Wir geben den Kommunen mehr Handlungsspielraum, den öffentlichen Raum in ihrer Stadt zu gestalten.“ So erläuterte der rheinland-pfälzische Verkehrs-Staatssekretär Andy Becht (FDP) die im Kabinett der Ampel-Regierung beschlossene Verordnung, welche die Städte in Rheinland-Pfalz künftig dazu befähigt, Gebühren für das “Anwohnerparken” bald selbst festzulegen. Für die Nutzer des Anwohnerparkens, welche in vielen Fällen trotz des Parkscheins schon Probleme haben einen entsprechenden Platz zu finden, heisst dies: Es könnte bald teurer werden!

Zahlreiche Städte in Rheinland-Pfalz begrüßen, laut SWR, die neue Möglichkeit entsprechende Gebühren bald selbst zu regeln. In Bad Kreuznach beispielsweise soll, sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr, die Gebühr in zwei Schritten erhöht werden. Auch die Stadt Worms will demnach die Gebühr in den kommenden Jahren gestaffelt erhöhen.

Keine Begrenzung der Gebührenhöhe

Eine Begrenzung der Gebührenhöhe sieht die Landesverordnung nicht vor. Entscheidet sich eine Kommune gegen eine eigene Gebührenordnung, gilt die vom Bund vorgegebene Gebührenhöhe von 10,20 Euro bis 30,70 Euro pro Jahr. Diese bundesweite Deckelung der Gebühren hat Der Bund vor drei Jahren aufgehoben. Seitdem setzen die Länder die Neuregelung nach und nach um, jetzt auch Rheinland-Pfalz.

Wird das Anwohnerparken auch in der Stadt Trier teurer?

Auf Lokalo.de Nachfrage, ob die neue Verordnung auch Auswirkungen auf das Anwohnerparken in Trier habe, teilt Pressesprecher Ernst Mettlach mit, dass es zu dieser Thematik aktuell noch keine Position der Stadt Trier gebe. “Gremien und Stadtvorstand haben sich damit noch nicht befasst”, versichert Mettlach auf die Frage, ob eine Erhöhung der Gebühren seitens der Stadt Trier geplant sei.

Widersprüchliche Aussagen der Stadt Trier

Widersprüchlich zu den Aussagen des Pressesprechers erscheinen jedoch die Aussagen einer Sprecherin des Stadtvorstandes gegenüber dem Trierischen Volksfreund Ende März. “Sobald die Landesverordnung in Kraft tritt, wird eine entsprechende Anpassung der Gebühr angestrebt. Die Stadtverwaltung Trier hat sich bereits mit dem Thema befasst und ist auf die Delegationsverordnung der Landesregierung vorbereitet“, wird Johanna Pfaab dort zitiert. Wie hoch eine entsprechende Erhöhung ausfallen könnte, stehe noch nicht fest und müsse zuvor von den politischen Gremien diskutiert werden, so Pfaab.

Vor diesen Hintergründen scheinen sich die Nutzerinnen und Nutzer des Anwohnerparkens in Trier also auf eine entsprechende Erhöhung der Gebühren einstellen zu müssen – wie in anderen rheinland-pfälzischen Städten auch.