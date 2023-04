Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen: Landesbehörde warnt vor indischem Potenzmittel

KOBLENZ. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Rheinland-Pfalz warnt vor dem Potenzmittel «Blue Bulls Power» der indischen Firma Walgrow. In dem Mittel sei der Wirkstoff Sildenafil nachgewiesen worden, der Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel sowie Verdauungs- und Sehstörungen verursachen könne, teilte das Amt am Dienstag mit. Wer gleichzeitig bestimmte Herzmedikamente nehme, riskiere sogar lebensgefährliche Wechselwirkungen. Den Käufern werde allerdings verschwiegen, dass der durch Viagra bekannt gewordene Wirkstoff Sildenafil in dem Mittel enthalten sei.

Mittel mit Sildenafil sind laut LUA in Deutschland zulassungs- und verschreibungspflichtig. Das im Internet bestellte Produkt sei bei der Einfuhr nach Deutschland vom Zoll gefunden worden. «Blue Bulls Power» sei ein illegales Medikament, das in Deutschland nicht verkauft werden dürfe. Das LUA rät davon ab, Potenzmittel im Internet zu bestellen. (Quelle: dpa)