Massives Fuel Dumping über Eifel und Hunsrück: 43 Tonnen Kerosin abgelassen

HAHN. Wie aus Daten des Luftfahrtbundesamtes hervorgeht, kam es am 23.3. zu einem Treibstoff-Schnellablass („Fuel Dumping“) in einem Umkreis von 30 nautischen Meilen (ca. 54 Kilometer) im Umkreis des Hunsrück-Airport Hahn. Abgelassen wurden 43 Tonnen Kerosin, in einer Höhe zwischen 21.000 und 22.000 Fuß (etwa 6500 Meter). Grund war ein technisches Problem.

Laut einem Bericht des Volksfreunds handelte es sich bei der Maschine, die den Treibstoff abließ, um eine Boeing 747 der belgischen Fluggesellschaft Air Belgium, die auf dem Weg nach Astana/Kasachstan war. Die Maschine flog zwei Schleifen über Hunsrück und Eifel.

Treibstoff-Schnellablässe sind hochumstritten. Rheinland-Pfalz ist stärker betroffen als andere Bundesländer. Dies liegt an u.a. an der Nähe des Frankfurter Flughafens und an militärischen Flügen.

Im Juni vergangenen Jahres befasste der Landtag sich mit dem Thema (lokalo berichtete). Der Grünen-Abgeordnete Andreas Hartenfels sprach damals von einer „Phantomdebatte“, und warf Freien Wählern und CDU, die das Fuel Dumping kritisch sehen, vor, Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Nach dem seit 2017 mehrfach wissenschaftlich belegten Kenntnisstand gebe es keine gesundheitliche Gefahr der Bevölkerung durch Kerosinablässe. Auch das Mainzer Umweltministerium und das Umweltbundesamt halten Treibstoff-Schnellablässe für unbedenklich. (Quellen: Luftfahrtbundesamt, Trierischer Volksfreund)