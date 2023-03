Halbzeit in der Regionalliga: Trierer Wasserballer mit ausgeglichener Bilanz

TRIER. Vier Siege und vier Niederlagen stehen für die Wasserballer des SSV Trier zur Halbzeit der Saison in der Regionalliga Südwest zu Buche. Dem Ligamodus ist es geschuldet, dass die Moselstädter einerseits noch nicht gegen alle Mannschaften angetreten sind und andererseits vereinzelt bereits Hin- und Rückspiel absolviert wurde. Deshalb ist auch der aktuelle Tabellenplatz drei wenig aussagekräftig für den bisherigen Saisonverlauf. Spielertrainer Tamas Lassu, der zur neuen Spielzeit die Mannschaft übernommen hat, kann in der laufenden Saison auf einen breiten Kader von 15 Spielern zurückgreifen, der sich im Vergleich zur letzten Saison nur marginal verändert hat.

Ein Ausrufezeichen setzten die Moselstädter gleich im ersten Heimspiel, als man den letztjährigen Vizemeister aus Ludwigshaften mit 18:16 besiegte. Gleichwohl unterlag man im Rückspiel wenige Tage später mit 8:16, was dem Umstand der Mannschaftsaufstellung der Gastgeber vom Rhein geschuldet war, die, je nach Spielplan, Spieler ihrer ersten Mannschaft (2. Bundesliga Süd) in der Regionalliga einsetzen. Zwei Niederlagen (5:16, 10:17) kassierte man gegen den letztjährigen Meister der Regionalliga aus Friedrichsthal. Eine knappe Niederlage musste das Team um Kapitän Thomas Herrmann gegen die Reserve des SC Neustadt/Weinstraße hinnehmen (14:18), die konsequent Spieler aus der U18 in der Regionalliga einsetzen und damit vorbildlich in der Jugendarbeit sind, die in der Römerstadt alleine aus Kapazitätsgründen der Badeanstalten nicht möglich wäre.

Positiv aus Sicht der Trierer verliefen die Vergleiche gegen Worms (17:11), Kaiserslautern II (19:6) und Saarbrücken (20:3).

Die Trierer Wasserballer wollen zumindest den letztjährigen vierten Tabellenplatz wieder erreichen. Entscheidend dafür sind die beiden noch ausstehenden Begegnungen gegen die erste Vertretung aus Kaiserslautern.

Für Trier spielten: Luc Muller (Tor), Tamas Lassu, Wolfgang Ahnen, David Martinez, Dirk Selbach, Markus Feuchter, Johannes Bröhl, Henry Salk, Thomas Herrmann, Arnaud Marenne, Sebastian Götz, Nils Kreber, Yannik Jacobs, Nicolai von den Benken, Christian Cordel. (Quelle: SSV Trier)