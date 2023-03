Serie von Pkw-Aufbrüchen in Wiltingen: Diebe schlagen Seitenscheiben ein und plündern Fahrzeuge

WILTINGEN. Wie die Polizei Saarburg mitteilt, kam es in der vergangen Nacht von Donnerstag, 23.03.2023, 22.00 Uhr bis Freitagmorgen, 24.03.2023, 06.30 Uhr in Wiltingen, in der Straße “Am Warsbergerhof” und in der Saarstraße zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Hier schlugen unbekannte Täter bei den geschädigten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein. Hierdurch verschafften sich die Täter (oder der Täter) Zugang zum Innenraum der Fahrzeuge.

Bei zwei Fahrzeugen wurden Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Bei einem Fahrzeug blieb es bei einem Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/91550 in Verbindung zu setzen.