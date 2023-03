++ Update: Polizeieinsatz in der Vulkaneifel – Laut Bericht zwei Leichen gefunden ++

STROTZBÜSCH. Am frühen Morgen des heutigen Dienstags kam es in Strotzbüsch zu einem größeren Polizeieinsatz, an dem auch Spezialkräfte der Kriminalpolizei beteiligt waren (lokalo berichtete). Die Lage war zunächst unklar.

Wie der SWR berichtet, seien in dem kleinen Eifelort zwei Leichen gefunden worden. Es handle sich wahrscheinlich um ein Tötungsdelikt und einen anschließenden Selbstmord.

Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Ermittlungen laufen. Es wird nachberichtet. (Quelle: SWR)