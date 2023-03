LUXEMBURG. In der route d’Arlon in Luxemburg-Stadt kam es gegen 6.00 Uhr am heutigen Dienstag, 21.3.2023, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem PKW.

Ein Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste aus seinem Fahrzeug geborgen werden, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Aufgrund der Rettungs- und Räumungsarbeiten mussten zeitweise zwei Spuren komplett gesperrt werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)