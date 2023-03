Sie flohen in einem dunklen Fahrzeug: Erneute Geldautomaten-Sprengung in RLP

LUDWIGSHAFEN-RHEINGÖNHEIM. Am heutigen Dienstag, 14.3.2023, meldeten Anwohner um 1.30 Uhr zwei Detonationen, die von einem Geldausgabeautomatenraum bei einem Einkaufsmarkt in der von-Kiefer-Straße in Ludwigshafen herkamen. Die Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug.

An dem Gebäude entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Ob aus dem Geldausgabeautomat Geld entwendet wurde, ist derzeit auch noch nicht bekannt. Die Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern sind noch im Gange. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)