Vier Brände in Konz gelegt: Amtsbekannter Feuerteufel in Trier vor Gericht

TRIER. Am 23.3. beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen Branstiftung. Die Staatsanwaltschaft legt dem 38-jährigen Angeklagten zur Last, am 21.8.2022 im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit in drei Ortslagen in Konz insgesamt vier Wald- und Flächenbrände gelegt zu haben.

Er soll sich zur Tatausführung mit seinem PKW an die jeweilige Brandstelle begeben und dort teilweise unter Verwendung von Brandlegungsmitteln Feuer entzündete haben. Sobald er sich sicher gewesen sei, dass das Feuer selbständig brenne, soll er sich vom Tatort entfernt haben. Wie von ihm beabsichtigt, habe das Feuer sodann auf das jeweilige Waldstück bzw. die Grünfläche übergegriffen und jeweils zu großflächigen Bränden geführt.

Der Angeklagte ist strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)