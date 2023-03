Stromausfälle in Eifel und Hunsrück – Stadt Ludwigshafen großflächig im Dunkeln

LUDWIGSHAFEN/SPEICHER. In der Eifel, im Hunsrück, sowie in der Stadt Ludwigshafen ist es am Freitagabend zu Stromausfällen gekommen.

Wie der SWR berichtet, kam es in den Verbandsgemeinden Speicher und Bitburg-Land zu großflächigen Stromausfällen. In elf Ortschaften in der Eifel saßen die Menschen zeitweise im Dunkeln. Im Hunsrück fiel der Strom in der Gemeinde Longkamp aus. Auch aus Kell am See wurden Stromausfälle gemeldet.

In Ludwigshafen kam es zu einem großflächigen Stromausfall in gesamten Innenstadtbereich. «Momentan haben wir Stromausfall in einigen Stadtteilen und in Grünstadt und einem Nachbarort», teilte am Abend ein Polizeisprecher mit. «Derzeit arbeiten Feuerwehr und Pfalzwerke an der Behebung.» Auch etwa Straßenbahnen in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz seien betroffen. Dem Sprecher zufolge war der Strom gegen 19.15 Uhr ausgefallen. Der Grund war zunächst unklar.

Der Rhein-Neckar-Verkehr teilte mit, es komme im gesamten rnv-Verkehrsgebiet Ludwigshafen zu massiven Fahrtausfällen. Die rheinüberquerenden Bahnlinien 4/4A, 6/6A, 7 und 9 EX würden in Mannheim weiträumig umgeleitet.