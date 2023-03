Region: Außenspiegel an mehreren PKWs abgetreten

IDAR-OBERSTEIN. In der Nacht vom Samstag, 4.3., auf Sonntag, 5.3.2023, wurden in der Goethestraße in Idar-Oberstein mehrere PKWs beschädigt. Der oder die unbekannte/n Täter traten bei vier PKWs je einen Seitenspiegel ab, sodass ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich entstanden ist.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen. (Quelle: Polizeiinspektion Idar-Oberstein)