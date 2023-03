++ Wetter in der Region: Sonnig, aber frostig ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen sonnig am Tag und frostig in der Nacht. Bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad wird es am Mittwoch freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht bleibt es meist klar. Die Temperaturen sinken auf null bis minus vier Grad. Vereinzelt kann sich Reifglätte bilden.

Auch am Donnerstag lässt sich laut Meteorologen die Sonne häufig blicken. Mit Regen sei nicht zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. In der Nacht kühlt es auf null bis minus drei Grad ab, bis zu minus fünf Grad sind in höher gelegenen Tallagen möglich. Örtlich kann es glatt werden. (Quelle: dpa)