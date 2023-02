Luxemburg: 15 (!) Einbrüche zwischen Freitag und Sonntag

LUXEMBURG. Wie Police Grand-Ducale meldet, kam es zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zu insgesamt 15 Einbrüchen in unterschiedlichen Regionen des Großherzogtums.

In den meisten Fällen handelt es sich um Wohnhäuser, in Rodange wurde in der Nacht jedoch auch in ein Lokal der route de Longwy eingebrochen. Der Lokalbesitzer wurde durch das Überwachungssystem darauf aufmerksam, dass kurz nach 2.00 Uhr drei männliche Gestalten die Hintertür des Lokals aufbrachen, um sich Zugang ins Innere zu verschaffen. Die Männer ergriffen die Flucht in Richtung Frankreich, nachdem sie mehrere Spielautomaten aufgebrochen hatten. Sie hinterließen einen Rucksack und ein Brecheisen, die spurentechnisch gesichert wurden.

In Rumelange verletzte sich ein Einbrecher beim Einsteigen in das Haus und hinterließ Blutspuren, die ebenfalls seitens der zuständigen Beamten gesichert wurden.

Auch in Differdingen und Düdelingen wurde ein Einbruch gemeldet, mehrere sogar im Raum Belair und in Strassen.

Sollten Bewohner auffällige Personen in ihrer Ortschaft bemerkt haben, so soll dies bitte der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)