++ Wetter-Wochenstart in der Region: Starke Böen südlich der Mosel ++

OFFENBACH. Zum Start in die neue Woche wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Die Nächte zum Montag und Dienstag bleiben noch frostig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Nach Temperaturen zwischen minus drei und minus sechs Grad aus der Nacht startet der Montag demnach sonnig. Erst ab dem Nachmittag setzen sich dann wieder die Wolken durch, wie die Meteorologen erklärten.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen drei und sechs Grad. Für den Nachmittag sagten die Wetterexperten starke Böen südlich der Mosel voraus. Auch am Dienstag komme die Sonne hinter den Wolken hervor – bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad mit einem im Bergland zeitweise böig auffrischenden Wind. Am Mittwoch sei der Himmel kaum noch bewölkt. (Quelle: dpa)