++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Benzin geht runter – DIESEL teurer++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 11.04.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 11.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel geht über 12 Cent hoch, die Preise für die Benzinsorten sinken.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff geht um 12,5 Cent im Preis hoch, und kostet am Samstag dann 2,007 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin wird um 5,5 Cent gesenkt, und der Liter kostet am Samstag denn 1,721 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) wird um 5,9 Cent günstiger, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag 1,827 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu