Linienbus brennt in Andernach aus: Ursache technischer Defekt

ANDERNACH – Am Freitagnachmittag ereignete sich in Andernach ein schwerwiegender Brandfall.

Gegen 14.45 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Linienbus im Kräwerweg informiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Andernach leitete umgehend umfassende Löschmaßnahmen ein. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte und Passanten zu gewährleisten, musste der Kräwerweg während der Arbeiten vollständig gesperrt werden.

Ursachenforschung und Schadensbilanz

Die Ermittlungen zur Brandursache deuten auf ein technisches Versagen hin. Der Brand brach vermutlich im Bereich des Motors aus und breitete sich schnell auf das gesamte Fahrzeug aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro beziffert. Die Bergungsarbeiten führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in den angrenzenden Stadtteilen.