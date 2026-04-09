Eskalation am Kassenband: Betrunkener rastet in Mosel-Supermarkt aus

MÜLHEIM/MOSEL – Am späten Mittwochabend kam es in einem Mülheimer Supermarkt zu einem polizeilich relevanten Vorfall.

Ein 31-jähriger Kunde, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, geriet gegen 22:00 Uhr in Streit mit dem Personal. Im Verlauf der Auseinandersetzung beleidigte er eine Mitarbeiterin massiv. Schließlich warf er einen Warentrenner sowie einen Weinkarton in Richtung der Kassiererin. Die Angestellte erlitt dabei leichte Verletzungen an der Hand. Der Tatverdächtige verließ daraufhin umgehend den Tatort.

Festnahme nach Fluchtversuch und Beleidigung der Einsatzkräfte

Die herbeigerufene Polizeistreife leitete sofort eine Fahndung ein und konnte den Mann in der Ortslage Mülheim sichten. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß wurde der 31-Jährige festgenommen. Während der Festnahme und dem anschließenden Transport verhielt sich der Mann äußerst unkooperativ und schrie lautstark Beleidigungen gegen die Beamten. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, wobei der Beschuldigte sein aggressives Verhalten gegenüber der Polizei fortsetzte.