Wittlich: Bedrohungen, Tritte, Schläge — Streit am ZOB eskaliert

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Foto: dpa/Symbolbild

WITTLICH. Gegen 9.45 Uhr am gestrigen Mittwoch gerieten ein 22- und ein 24-jähriger Mann, beide aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, im Bereich des Zentralen Omnibusplatzes in Wittlich miteinander in Streit. Nachdem es zu verbalen Anfeindungen und Beleidigungen gekommen war, bedrohte der 24-Jährige den jüngeren Mann und trat gegen ihn, was den 22-Jährigen nun dazu veranlasste, seinerseits den älteren Mann zu schlagen.

Letztlich erlitt der 24-jährige leichte, nicht zwingend behandlungsbedürftige Verletzungen im Gesicht, der 22-Jährige wurde nicht verletzt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein, und die Personen erhielten Platzverweise. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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