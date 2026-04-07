Dreister Oster-Coup: Unbekannte brechen in Dom ein und verschwinden mit Tresor!

Einbruch in eines der bekanntesten Bauwerke des Landes: Unbekannte haben in der Nacht auf Ostermontag einen Tresor aus dem Speyerer Dom gestohlen. Nach Angaben der Polizei befanden sich darin 5.000 Euro Bargeld.

Einbruch in den Speyerer Dom in der Nacht auf Ostermontag

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter in der Nacht auf Ostermontag Zutritt zum Dom in Speyer. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein verschlossenes Tor aufgebrochen.

Anschließend entwendeten die Unbekannten einen Standtresor aus dem Dom. In dem Tresor sollen sich 5.000 Euro Bargeld befunden haben.

Polizei geht von Fahrzeug zum Abtransport aus

Wegen der Größe des Tresors geht die Polizei derzeit davon aus, dass für den Abtransport möglicherweise ein Fahrzeug genutzt wurde. Weitere Details zu den Tätern oder zum genauen Ablauf wurden bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen laufen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht auf Ostermontag verdächtige Beobachtungen rund um den Speyerer Dom gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Tresors geben können.