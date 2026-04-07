RLP: Bikerin (32) verliert in Kurve die Kontrolle — tot an Unfallstelle

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Foto: dpa/Symbolbild

ISSELBACH. Am 6.4.2026, gegen 14.50 Uhr, ereignete sich auf der L318 auf der Gemarkung von Isselbach ein Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Motorradfahrerin aus dem Westerwaldkreis tödlich verunglückte.

Die Fahrerin befuhr zuvor mit ihrem Motorrad die Landstraße aus Giershausen kommend in Fahrtrichtung Horhausen. Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach verlor die Frau in einer Linkskurve aus noch zu ermittelndem Grund alleinbeteiligt die Kontrolle über ihr Motorrad, kam zu Fall und anschließend von der Fahrbahn ab. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. (Quelle: Polizeidirektion Montabaur)

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