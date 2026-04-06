RLP: Hoher Sachschaden bei Brand in Realschule — Hinweise aus Brandstiftung

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Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

LUDWIGSHAFEN. Am gestrigen Ostersonntag meldete ein aufmerksamer Anwohner um 22.13 Uhr einen Brand an der Ernst-Reuter-Realschule. Vor Ort konnte ein Brand im Eingangsbereich festgestellt werden.

Dieser konnte von der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es ist allerdings ein Sachschaden von 80.000 Euro entstanden. Da Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung erlangt werden konnten, hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Tat werden unter Telefon 0621/963-23312 erbeten. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)

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