Jugendfeuerwehr Trier zieht positive Bilanz: Mehr Nachwuchs und viele Wechsel in den aktiven Dienst

TRIER. Die Jugendfeuerwehr Trier blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Beim 37. Stadtjugendfeuerwehrtag wurde eine insgesamt positive Bilanz gezogen. Mit 152 Mitgliedern bleiben die Zahlen stabil, zugleich gab es einen leichten Zuwachs. Besonders erfreulich aus Sicht der Verantwortlichen: Viele Jugendliche wechselten in den aktiven Feuerwehrdienst.

Jugendfeuerwehr Trier bleibt stark aufgestellt

Beim Stadtjugendfeuerwehrtag wurde deutlich, dass die Nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehr Trier weiterhin gut angenommen wird. Die Mitgliederzahlen bewegen sich auf konstantem Niveau, der leichte Anstieg wird als positives Signal gewertet.

Dass zugleich viele Jugendliche den Schritt aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst geschafft haben, unterstreicht aus Sicht der Feuerwehr die Bedeutung der Nachwuchsarbeit für die Zukunft.

Übungen, Wettbewerbe und viele Aktionen im Jahr 2025

Das Jahr 2025 war für die Jugendfeuerwehr Trier von zahlreichen Aktivitäten geprägt. Neben den regelmäßigen Übungen beteiligten sich die Jugendlichen an Wettbewerben, an Veranstaltungen wie dem Stadtlauf sowie an Ausflügen und Workshops.

Damit stand auch im vergangenen Jahr nicht nur die feuerwehrtechnische Ausbildung im Mittelpunkt, sondern ebenso Gemeinschaft, Bewegung und praktische Erlebnisse.

Besonderer Dank an die Ehrenamtlichen

Bei der Versammlung wurde auch deutlich gemacht, wie wichtig das Engagement der Betreuerinnen und Betreuer ist. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre die Arbeit der Jugendfeuerwehr in diesem Umfang nicht möglich.

Entsprechend galt den Unterstützern ein besonderer Dank.

Jugendflamme 1 für Nachwuchs aus Ruwer und Stadtmitte

Neben den Berichten standen beim 37. Stadtjugendfeuerwehrtag auch Wahlen und Ehrungen auf dem Programm.

Die Jugendflamme 1 wurde an fünf Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Ruwer sowie an drei Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Stadtmitte verliehen.

Diese Funktionen wurden gewählt oder bestätigt

Außerdem wurden mehrere Positionen neu besetzt beziehungsweise bestätigt:

Felix Ney von der Jugendfeuerwehr Irsch wurde zum Jungenvertreter gewählt

von der Jugendfeuerwehr Irsch wurde zum gewählt Marie Scheurer wurde als Schriftführerin wiedergewählt

wurde als wiedergewählt Martin Kuhn wurde als Fachbereichsleiter Wettbewerb bestätigt

wurde als bestätigt Lilly Becker wurde erneut Fachbereichsleiterin Jugendforum

Blick auf 2026: Zeltlager, Wettkämpfe und weitere Aktionen

Auch für das kommende Jahr hat die Jugendfeuerwehr Trier bereits einiges geplant. Vorgesehen sind erneut Wettkämpfe, ein Zeltlager und weitere Aktionen.

Damit will die Jugendfeuerwehr auch 2026 an die positive Entwicklung anknüpfen und jungen Menschen weiterhin ein abwechslungsreiches Angebot machen.