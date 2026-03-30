„ABBI – here we never go again“: 68 Schülerinnen und Schüler legen erfolgreich Abi am AVG ab

TRIER – Am Freitag, den 27. März 2026, überreichte Schulleiter Timo Breitbach den Abiturientinnen und Abiturienten des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier im feierlichen Rahmen die Reifezeugnisse.

21 Schülerinnen und Schüler schafften einen Schnitt mit einer 1 vor dem Komma, zweimal wurde sogar die Traumnote von 1,0 erreicht.

Nach einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Liebfrauenkirche begrüßte Schulleiter Timo Breitbach die Abiturientia 2026, alle anwesenden Familien und Freunde, Kolleginnen und Kollegen sowie weitere Gäste.

Emilie Keßler und Joaquim Jansen moderierten anschließend äußerst kurzweilig den Abend in der festlich – dem Anlass entsprechend – geschmückten Sporthalle des AVG. Neben musikalischen Darbietungen durch die Bigband unter der Leitung von Herrn Böse, des Chor unter der Leitung von Frau Poirier und der Blechbläser, die von Frau Spies dirigiert wurden, dankten Frau Heesch im Namen des Schulelternbeirats und Frau Wilhelm für den Freundeskreis sowohl den Eltern als auch dem gesamten Kollegium für die kontinuierliche Unterstützung der Abiturientinnen und Abiturienten auf ihrem Weg zum Abitur.

Herr Rose sprach in der Lehrerrede seine Glückwünsche aus und betonte, dass die Abiturientinnen und Abiturienten mit dem bisher Geleisteten zufrieden sein dürfen und das Erreichen der allgemeinen Hochschulreife als Ausgangsbasis verstehen sollen, um zukünftigen Herausforderungen entgegenzutreten und diese meistern zu können. Er riet Ihnen, sich stets weiterhin Ihres eigenen Verstandes zu bedienen und wünschte allen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Lebensweg.

Maria Heinen erhielt den Sonderpreis des Ministers für ihre vorbildliche Haltung und ihr beispielloses Engagement für die Schule. Yoad Levy wurde mit dem Preis des Kollegiums für das beste Abitur geehrt. Fabian Leuoth wurde für seinen Einsatz für die Schulgemeinschaft mit dem UNESCO-Preis gewürdigt.

Den Sonderpreis des Freundeskreises erhielt Emilie Keßler. Im Anschluss an die Vergabe der Sonderpreise erfolgte die Verleihung der Fachschaftspreise für durchweg herausragende Leistungen über die gesamte Zeit der gymnasialen Oberstufe. Nach der Verleihung der Abiturpreise hielten Amelie Jansen und Yoad Levy die Schülerrede, in der sich beide für die Unterstützung durch die Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern bedankten.

Die Übergabe der Reifezeugnisse durch den Schulleiter Herrn Breitbach und den MSS-Leiter Herrn Knoche rundete den äußerst abwechslungsreichen Abend ab. Die Schulgemeinschaft des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier gratuliert ganz herzlich allen Abiturientinnen und Abiturienten zum bestandenen Abitur und wünscht Ihnen auf dem weiteren Lebensweg alles Gute für die Zukunft, dass sie getreu ihrem Motto „ABBI – here we never go again“ stets den richtigen Ton treffen.

(Quelle: Oliver Kugel, Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier)