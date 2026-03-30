Hausboot läuft mit Wasser voll – Kraftstoff läuft aus

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Das Hausboot lief aus ungeklärter Ursache mit Wasser voll. Foto: WSP-Station Mainz

MAINZ –  Am Industriehafen in Mainz ist ein Hausboot mit Wasser vollgelaufen und bis zur Reling abgesunken. Dadurch sei Kraftstoff ausgelaufen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Umweltschaden sei aber durch die Feuerwehr gering gehalten worden.

Die Polizei teilte mit, dass nach Angaben des Eigentümers etwa 20 Liter Benzin im Tank gewesen seien. Im Bereich um das Boot sei beim Eintreffen der Streife bereits ein Ölfilm auf dem Wasser sichtbar gewesen.

«Auf dem Wasser wurden Ölbindeschlängel ausgelegt und Ölwassergemisch mit einer Pumpe in Behälter abgepumpt zur fachgerechten Entsorgung», schrieb die Feuerwehr. Das Boot wurde demnach schließlich mit einem Kran angehoben, abgepumpt und aus dem Wasser geholt. Die Ursache sei noch unklar. Die Feuerwehr war vier Stunden lang im Einsatz.

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