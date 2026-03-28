Nach Wildschwein-Vorfall: Golf Club Trier öffnet Platz wieder für Spielbetrieb

TRIER. Nach dem Wirbel um ein aggressives Wildschwein auf dem Platz des Golf Clubs Trier ist der Platz ab sofort wieder für den Spielbetrieb geöffnet, wie der Verein mitteilt. Bereits gestern hatte der Vorsitzende des Vereins, Patrick Stein, gegenüber lokalo.de die enge Abstimmung zwischen Verein, Jagdpächter, Jägern und Verantwortlichen vor Ort betont.

„Wir arbeiten gemeinschaftlich an einer Lösung und alle ziehen an einem Strang. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist wirklich sehr gut“, sagte Stein. Am heutigen Morgen wurde das Gelände bereits intensiv zu Fuß begangen, so der Golf Club Trier in seiner heutigen Mitteilung. Dabei wurden keine neuen Wildschäden festgestellt und es ergaben sich keine auffälligen Spuren, die auf die Anwesenheit des verletzten Keilers hindeuten. Der Verein behalte die Situation weiterhin genau im Auge und werde morgen früh einen weiteren Kontrollflug mit einer Drohne unternehmen.

Trotz der Freigabe werde weiterhin weiterhin um besondere Vorsicht gebeten. Dies gilt insbesondere bei der Ballsuche in Waldstücken, Randbereichen und unübersichtlichem Gelände. Der Golf Club Trier rät, sich dort sehr umsichtig zu verhalten und sich keinesfalls in Gefahr zu begeben.

Ein herzlicher Dank im Namen des Vorstands gelte allen Beteiligten für ihren Einsatz in den letzten Tagen – insbesondere Reichsgrafen Rudolf von Kesselstatt, dem aktuellen Jagdpächter, der Gemeinde Ensch, Alexander Bergweiler sowie unserem Greenkeeper-Team unter der Leitung von Jörg Gorges. (Quelle: Golfclub Trier e.V.)