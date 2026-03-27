Trier: Wohnwagen in Vollbrand – Berufsfeuerwehr im Einsatz

0
Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

TRIER – Wie die Feuerwehrleitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Trier-Euren zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehreinheiten bei einem Brand.

Grund für den Einsatz in der Monaiser Straße im Gewerbegebiet Trier-Euren ist ein Wohnwagen in Vollbrand. 

Bei dem Einsatz, der um 18.03 Uhr begann, sind 28 Kräfte vom Löschzug der
Berufsfeuerwehr Trier (Wache 1 und Wache 2), von der Freiwilligen Feuerwehr Trier
Euren und Zewen, und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier vor Ort. Der Einsatz wird geschätzt 2 Stunden dauern.

Wir berichten nach…

 

Vorheriger Artikel++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL knallt hoch ++
Nächster ArtikelWildschwein-Vorfall: Golf Club Trier lobt enge Abstimmung mit Jägern und Verantwortlichen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.