Trier: Wohnwagen in Vollbrand – Berufsfeuerwehr im Einsatz

TRIER – Wie die Feuerwehrleitstelle Trier mitteilt, kommt es aktuell in Trier-Euren zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehreinheiten bei einem Brand.

Grund für den Einsatz in der Monaiser Straße im Gewerbegebiet Trier-Euren ist ein Wohnwagen in Vollbrand.

Bei dem Einsatz, der um 18.03 Uhr begann, sind 28 Kräfte vom Löschzug der

Berufsfeuerwehr Trier (Wache 1 und Wache 2), von der Freiwilligen Feuerwehr Trier

Euren und Zewen, und ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier vor Ort. Der Einsatz wird geschätzt 2 Stunden dauern.

Wir berichten nach…