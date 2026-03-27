++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für DIESEL knallt hoch ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 28.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 28.03.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Diesel-Kraftstoff macht ab Mitternacht einen gewaltigen Sprung nach oben!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 13,9 Cent teurer, und kostet am Samstag dann 2,005 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,700 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis ebenfalls gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,814 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu