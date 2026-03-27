Trier: Kundgebung gegen Femizide und sexualisierte Gewalt an der Porta Nigra

TRIER. In Trier ist für den heutigen Freitag, 27. März, eine Kundgebung gegen Femizide, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch durch die AG Frieden angekündigt. Die Veranstaltung soll ab 17 Uhr auf dem Porta-Nigra-Vorplatz stattfinden. In dem veröffentlichten Aufruf wird dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und gegen strukturellen Machtmissbrauch zu setzen.

Kundgebung in Trier richtet sich gegen Gewalt an Frauen

Der Aufruf zur Veranstaltung nimmt aktuelle Debatten über sexualisierte Gewalt und digitale Übergriffe auf und stellt sie in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang.

Dabei wird betont, dass Gewalt gegen Frauen und FLINTA-Personen (rauen, Lesben, Inter-, Nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen) kein Einzelfallproblem sei, sondern strukturelle Ursachen habe. Die Veranstalter fordern mehr öffentliche Aufmerksamkeit, mehr Verantwortung und konkrete politische Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt, Bedrohung, Belästigung und Misshandlung.

Zahlen aus dem BKA-Lagebild werden im Aufruf genannt

Zur Einordnung verweist der Aufruf auf das BKA-Lagebild „Geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten“ aus dem Jahr 2024.

Darin heißt es laut dem Aufruf unter anderem:

938 Mädchen und Frauen wurden im Jahr 2023 Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten

wurden im Jahr 2023 Opfer von versuchten oder vollendeten Tötungsdelikten 360 Mädchen und Frauen wurden Opfer vollendeter Taten

wurden Opfer vollendeter Taten 52.330 Frauen und Mädchen wurden Opfer von Sexualstraftaten

wurden Opfer von Sexualstraftaten 17.193 Frauen und Mädchen wurden Opfer digitaler Gewalt

Nach Darstellung der Veranstalter zeigen diese Zahlen, dass Gewalt gegen Frauen in Deutschland ein erhebliches Ausmaß habe.

Aufruf richtet sich ausdrücklich auch an Männer

Ein zentraler Punkt des Aufrufs ist die Frage, wer öffentlich gegen diese Gewalt Stellung bezieht. Dort wird kritisiert, dass Empörung und öffentlicher Protest häufig vor allem von den Betroffenen selbst oder von FLINTA-Personen getragen würden.

Deshalb richtet sich der Appell ausdrücklich auch an Männer. Sie werden dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen, Haltung zu zeigen, unterdrückende Strukturen zu hinterfragen und Fehlverhalten im eigenen Umfeld anzusprechen.

Porta-Nigra-Vorplatz als Ort der Kundgebung

Die Kundgebung soll am 27. März ab 17 Uhr auf dem Vorplatz der Porta Nigra beginnen. Im Aufruf heißt es, die Veranstaltung solle eine erste Möglichkeit sein, um Forderungen öffentlich zu machen, zugleich aber auch eine Aufforderung an Verantwortliche auf kommunaler, Landes-, Bundes- und Europaebene darstellen.