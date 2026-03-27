Kaum Frühlinsgefühle – Die Wetter-Aussichten zum Wochenende in der Region

TRIER/REGION. Wer auf einen sonnigen Frühlingsschub gehofft hat, wird zum Ende der Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher enttäuscht. Statt mildem Frühlingswetter bringen die kommenden Tage vor allem Wolken, zeitweise Regen und eher kühle Temperaturen. Viel mehr als zwölf Grad sind laut Vorhersage nicht drin.

Freitag bleibt trocken, aber nicht wirklich frühlingshaft

Am Freitag zeigt sich das Wetter laut Deutschem Wetterdienst heiter bis wechselnd bewölkt. Immerhin: Es soll trocken bleiben.

Die Höchstwerte liegen dabei zwischen sieben und elf Grad. Dazu weht ein schwacher, teils mäßiger Wind. Für längere Aufenthalte im Freien bleibt es damit zwar meist trocken, aber spürbar frisch.

Samstag wird nasser – in höheren Lagen sogar Schneeregen

Am Samstag ziehen von Nordwesten her dichtere Wolken und Regen auf. In den höheren Lagen kann es laut Vorhersage sogar Schneeregen geben.

Erst in den Abendstunden soll der Niederschlag allmählich nachlassen. Die Temperaturen kommen dann nur noch auf sechs bis neun Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig.

Sonntag mit vielen Wolken und örtlich leichtem Regen

Auch am Sonntag bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland eher durchwachsen. Erwartet wird wechselnde Bewölkung, örtlich ist leichter Regen möglich.

Die Temperaturen steigen auf acht bis zwölf Grad. Dazu weht erneut ein schwacher bis mäßiger Wind.

Frühlingspause zum Wochenende

Unterm Strich heißt das für die Region: Das Wochenende bringt zwar keine Unwetter, aber eben auch kaum Frühlingsstimmung. Vor allem am Samstag müssen sich viele Menschen auf nasses und kühles Wetter einstellen.