„Abiloha – Ab ins Paradies“: Hermeskeiler Gymnasiasten feiern ihr Abitur

HERMESKEIL. Unter dem Motto „Abiloha – Ab ins Paradies“ feierten am Freitagabend 51 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Hermeskeil – darunter 14 aus dem Saarland – ihren Schulabschluss in der stilvoll dekorierten Hochwaldhalle. Besonders erfreulich ist, dass alle zur Prüfung angetretenen Schülerinnen und Schüler das Abitur bestanden haben; 16 von ihnen erzielten sogar eine Abschlussnote mit einer „Eins vor dem Komma“.

Im Rahmen der Feierstunde würdigte Schulleiter Mario Düpre den Abiturienten Jakob Rauland, welcher mit dem Ministerpreis für „besonderes soziales Engagement und ein vorbildliches Verhalten in der gesamten Schulzeit“ ausgezeichnet wurde.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Hermeskeil gratuliert herzlich und wünscht allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg!

Die Abiturienten:

Tom Arend, Jonas Becker, Mio Binkle, Salina Borgmann, Michel Eifler, Nele Faber, Paul Gebhardt, Milla Gläser, Jonas Gorges, Amelie Gouverneur, Amelie Heinemann, Alea Heinz, Sabrina Hiergeist, Emily Horn, Fynn Kaiser, Jannik Klein, Joshua Klos, Melissa Knue, Yiming Lachnit, Lea Lane, Johanna Ludwig, Bastian Malkhoff, Luis Martel, Mathis Marx, Tjarda Oldenhage, Alina Paulus, Maya Prümm, Jakob Rauland, Helena Rink, Simon Röper, Mila Rüdenauer, Francesca Schäfer, Till Schmelzer, Amelie Schößler, Tom Seimetz, Marie Steffen, Simon Steffen, Malia Steinmetz, Alissa Straub, Chiara Trampert, David Treinen, Felix Vorreiter, Anh Thu Vu, Lea Wagner, Olivia Wagner, Ronja Wahlen, Miriam Weist, Felix Welter, Misha Wilhelm, Sina Willems, Zoe-Marie Zecher (Quelle: Gymnasium Hermeskeil)