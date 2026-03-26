Mutiger Zeuge verfolgt Ladendieb in Wittlich — Kaffeepackungen in Supermarkt geklaut

WITTLICH. Am 25.3.2026, gegen 17.39 Uhr, begab sich ein bisher unbekannter Täter in die den NETTO-Markt in der Römerstraße in Wittlich und entwendete hier mehrere Kaffeepackungen. Durch Mitarbeiter wurde der Täter bei seinem Diebstahl beobachtet und an der Kasse auf sein Verhalten angesprochen.

Der Täter ergriff daraufhin umgehend die Flucht. Durch einen mutigen und aufmerksamen Zeugen wurde die Verfolgung bis zur „Trierer Landstraße“ aufgenommen, wo er den Täter aus den Augen verlor.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, schwarze Haare, grüne Jacke (Bomberjacke), dunkelblaue Jeans, kräftige Figur.

Eine umgehend durchgeführte Fahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Täters. Der Sachverhalt wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)