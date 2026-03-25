Trier: „ABInauten – Ready for Take Off“ – 62 Abiturientinnen und Abiturienten am HGT

TRIER – Unter dem Motto „ABInauten – Ready for Take Off“ erhielten 62 Abiturientinnen und Abiturienten im Rahmen der Abiturfeier des Humboldt-Gymnasiums (Trier) am 20.03.2026 das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

22 Abiturient*innen erreichten einen Abiturdurchschnitt mit einer „1“ vor dem Komma. Dreimal konnte die Bestnote von „1,0“ vergeben werden. Diese drei Traumnoten gingen an Lotta Reinhard, Lena Parent und Tanyel Gieseler.

Aufgrund der höchsten Punktzahl erhielt Lotta Reinhard zudem den Preis des Kollegiums für das beste Abitur.

Der Preis des Ministers ging an Helene Schlösser, Luise Frössler und Nils Heck für ihr Engagement als Schülersprecher-Team.

Alessa Castellini erhielt den Preis des SEB für ihr soziales Engagement für ihre Jahrgangsstufe.

Die Fachbereiche verliehen darüber hinaus diverse Fachpreise für herausragende Leistungen. Das HGT-Schulorchester unter der Leitung von Sandra Breiling sorgte gemeinsam mit weiteren Ensembles für ein stimmungsvolles Ambiente.

Ein buntes Programm mit unterhaltsamen Reden durch das Schüler-Trio Helene Schlösser, Lotta Reinhard und Johan Brettnacher sowie das Lehrer-Trio Franziska Reiter, Nicole Stolz, Björn Alt sowie Schulleiter Carsten Stiller trugen ebenso zur guten Stimmung bei wie die vielfältigen Programmpunkte mit Filmbeiträgen, Tanzeinlagen und einem großen Buffet für alle Gäste.

Gleichzeitiger Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife und des französischen Baccalauréat

6 Schülerinnen und Schüler konnten in diesem Jahr gleichzeitig mit dem Abitur das französische Baccalauréat – das sogenannte Abibac – erwerben. Allen Schülerinnen und Schülern wird hiermit über das Reifezeugnis hinaus Leistungsbereitschaft, interkulturelle und hervorragende fremdsprachliche sowie fachliche Kompetenz bescheinigt, die sie nicht nur im Fach Französisch bewiesen haben, sondern auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern Erdkunde und Geschichte.

Für diese Leistungen erhielten drei Schülerinnen auf ihrem Zeugnis die Note Très bien ; einmal aufgrund der sehr hohen Punktzahl sogar mit der Mention Très bien avec les félicitations du jury! Herzlichen Glückwunsch, Lena Parent!

Alle Prüflinge haben sich in einer zusätzlichen mündlichen Prüfung in Anwesenheit eines französischen Inspecteur bewiesen und diesen von ihrem Können überzeugt.

Namentlich sind dieses in diesem Jahr: Lena Parent, Juliette Horras, Aliya Lecomte, Eva Fusenig, Johan Brettnacher und Léonore Thomas-Frénoy.

Allen Bachelières und Bacheliers sei an dieser Stelle ganz herzlich gratuliert!

Der Abiturjahrgang 2026 am HGT:

Stammkurs Biologie (Leitung: Renate Wollscheid)

Brettnacher Johan (Trier), Butuc Vincent (Trier), Daemgen Harald (Trier), Franke Jana (Trier), Frössler Luise (Trier), Fusenig Eva (Ralingen), Hochstenbach Laura (Trier), Krafcsik Sára (Zemmer/ Daufenbach), Neunkirch Jule (Trier), Reitz Ilina (Trier), Rohdenburg Samuel (Oberbillig), Seydewitz Anna (Trier), Stefanescu Marius (Trier), Thomas-Frénoy Léonore (Trier)

Stammkurs Chemie (Tatjana Noé)

Castellini Alessa (Temmels), Dzagnidze Anna (Trier), Lutz Mira (Igel), Schlößer Helene (Trier)

Stammkurs Deutsch (Sarah D. Michels)

Becker Lia (Trier), Hermesdorf Christine (Korlingen), Imeri Ruhide (Waldrach), Machetanz Lara (Trier), Mieszaniec Matisse (Trier), Özdemir Serap (Trier), Rehm Phillip (Trier), Reinhard Lotta (Trier), Reuter Lena (Konz), Rohles Tobias (Trier)

Stammkurs Englisch (Carsten Palm-Hoffmann)

Bannuscher John (Trier), Barra Johanna (Trier), Bartsch Lana (Gusterath), Blau Leon (Trier), Bowser Samuel (Trier), Duman Aylin (Trier), Ehrlichova Iveta (Trier), Fritzen Frederik (Trier), Gabor Catrina (Trier), Gieseler Tanyel (Trier), Graf Sophie (Trier), Heck Nils (Trier), Jurga Clara (Trier), Köpke Leonie (Trier), Müller Sofia (Trier), Noriega Echeagaray Jose (Trier)

Stammkurs Mathematik (Ruven Martin)

Brezina Samuel (Trier), Drissen Marc (Trier), Epper Jannik (Trier), Gieseler Valerian (Trier), Horras Juliette (Trier), Lecomte Aliya (Trier), Thielen Luca (Trierweiler), Wengenroth Philipp (Trier)

Stammkurs Physik (Björn Alt)

Bourdoum Ayoub (Trier), Kuhn David (Trier), Mjakischew Erik (Trier), Neises Nils (Langsur), Parent Lena (Trier), Rogosch Nicolas (Langsur-Metzdorf), Roscher William (Trier), Schneider Oscar (Trier), Welsch Florian (Oberbillig), Wettke Lilli (Trier)

(Quelle:Claudia Warner, Jochen Schumacher Jan Illgen / HGT )