Telefonbetrüger mit neuer Masche: Trierer um 10.000 Euro abgezockt

TRIER. Das Telefon klingelt, ein Arzt ist dran. Er behauptet, er arbeite im örtlichen Krankenhaus und behandele dort auf der Intensivstation gerade das Kind des oder der Angerufenen. Es gehe um Leben und Tod. Nur ein bestimmtes, sehr teures Medikament könne das Leben des Kindes retten.

Der Haken: Das Medikament, oft eine Spritze, müsse vorab in bar bezahlt werden, es gehe um mehrere zehntausend Euro. Damit alles schnell geht, könne ein Kurier die Summe gleich bei der angerufenen Person abholen. Ohne Geld kein Medikament, ohne Medikament kein Überleben.

Was klingt wie das Skript einer dramatischen Krankenhaus-Serie ist tatsächlich die neuste Masche der Telefonbetrüger. Der Arzt ist ein Betrüger, das Kind liegt nicht auf der Intensivstation, das Medikament gibt es gar nicht und der Kurier steckt mit dem Betrüger-Arzt unter einer Decke.

Dieses Wissen kommt für einen Trierer zu spät. Voller Sorge um seine Enkelin, in der Annahme er könne so ihr Leben retten, übergab er dem angeblichen Mitarbeiter eines Trierer Krankenhauses über 10.000 Euro in bar. Ähnlich erging es einer Frau aus Hermeskeil, die sogar mehrere zehntausend Euro beschaffte, um ihre angeblich in Lebensgefahr schwebende Tochter zu retten. Zum Glück stand kurz vor der geplanten Geldübergabe eben jene Tochter zufällig vor der Haustür und konnte so den Betrug verhindern.

Gut zu wissen: In derart lebensbedrohlichen Situationen rufen niemals Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter – und schon gar keine Ärzte – eines Krankenhauses bei Ihnen an und bitten um sofortige Barzahlung.

Die Polizei rät: