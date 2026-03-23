NGG Trier: Bäckerei-Azubis haben mehr Geld im Portemonnaie — „Lockruf der Bäckereien“

TRIER. Bäckerei-Azubis haben mehr in der Tasche: Wer in den Bäckereien in Trier eine Ausbildung macht, hat jetzt deutlich mehr im Portemonnaie. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hingewiesen. Die Ausbildungsvergütung werde ab März um 50 Euro pro Monat erhöht.

Das gelte für angehende Bäcker genauso wie für die Azubis im Verkauf am Bäckereitresen. „Wer seine Ausbildung anfängt, geht mit 1.070 Euro im Monat nach Hause. Im zweiten Ausbildungsjahr sind es 1.140 Euro. Und im dritten bekommt der Bäckerei-Nachwuchs sogar 1.280 Euro“, sagt Anna-Lena Bindges von der NGG Trier.

Für die Bäckerei-Gewerkschaft ist die neue Ausbildungsvergütung ein „Lockruf der Bäckereien“ an junge Menschen, sich für das Lebensmittelhandwerk zu entscheiden: „Die Ausbildung in Bäckereien wird damit deutlich attraktiver – für die, die Brot und Brötchen backen, Kuchen und süße Teilchen machen. Und genauso für die, die in den 21 Bäckereien und deren Filialen in Trier an der Ladentheke beraten und für einen guten Umsatz sorgen“, so die Gewerkschaftssekretärin der NGG Trier, Anna-Lena Bindges. Dafür habe sich die NGG am Tariftisch stark gemacht.

Der Tarifvertrag sei allgemeinverbindlich – er gelte damit für alle Auszubildenden im Bäckerhandwerk in Trier. Mehr Infos für Beschäftigte gibt es unter der Bäcker-Hotline der NGG: www.ngg.net/baecker-hotline. (Quelle: Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Trier)