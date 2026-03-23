Fusionierte Feuerwehr Peterswald-Löffelscheid wählt gemeinsame Wehrführung

ZELL. Bereits am 6.3.2026 traten die aktiven Feuerwehrangehörigen der aus den Wehren Peterswald und Löffelscheid fusionierten Feuerwehr Peterswald-Löffelscheid zusammen, um erstmals eine gemeinsame Wehrführung zu wählen.

Zum neuen Wehrführer wurde Johannes Schmitz von der Versammlung einstimmig gewählt. Stellvertreter wurde Sascha Seibel. Beide konnten durch Bürgermeister Jürgen Hoffmann sofort ernannt werden, da die beiden bereits die Wehrführung der bisherigen Feuerwehr Löffelscheid bildeten. Weiter sprach sich die Versammlung dafür aus, fusionsbedingt einen weiteren Stellvertreter zu wählen. Hier stellte sich Jan Mähser zur Wahl. Auch er wurde von der Versammlung einstimmig gewählt.

Da bei ihm die Ernennungsvoraussetzungen noch nicht vorliegen, bestätigte Bürgermeister Hoffmann die Wahl. Eine Ernennung erfolgt nach erfolgreichem Abschluss des Gruppenführer-Lehrgangs beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz.

Die beiden langjährigen Führungskräfte der bisherigen Feuerwehr Peterswald, Heribert Müller und Frank Jakobs, konnten in dem Rahmen aus ihrem Amt verabschiedet werden. Bürgermeister Jürgen Hoffmann dankte ihnen für die geleistete Arbeit und bedankte sich mit einem Präsent.

Vor Eintritt in die Versammlung konnten außerdem die Neumitglieder Julian Poß, Daniel Seibel und Julia Seibel zum Dienst in der Feuerwehr verpflichtet werden. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Zell/Mosel)