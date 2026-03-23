Saarburger Sesselbahn eröffnet Saison 2026 mit erweitertem Service für Radfahrer

SAARBURG. Pünktlich zum Frühlingsbeginn bereitet sich die Stadt Saarburg auf den Saisonstart ihrer beliebten Sesselbahn vor. Ab dem 28. März schweben die Doppelsessel wieder von der Talstation im „Erdenbach 44“ hinauf zum Warsberg.

In diesem Jahr steht der Saisonauftakt im Zeichen einer noch fahrradfreundlicheren Infrastruktur: Mit zwei neu angeschafften Reparaturstationen und dem bewährten Bike-Transport baut die Stadt Saarburg ihr Serviceangebot für Fahrradtouristen aus.

Die neuen Reparaturstationen

Kurz vor dem Start der Radsaison hat die Stadt Saarburg zwei moderne Reparaturstationen an der Talstation der Sesselbahn und an der Schiffsanlegestelle am Saarradweg aufgestellt:

Die Stationen sind kleine „Selbstbedienungswerkstätten“ aus robustem, verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Luftpumpe, Spezialwerkzeug wie z. B. Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher, Reifenheber, Torx- und Inbusschlüsselsatz sowie Zangen. Vier Drehgelenke an Werkzeugseilen ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten am Fahrrad.

Die Sesselbahn ist nicht nur für Wanderer ein Highlight. Auch in dieser Saison können wieder Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs bequem mit zum Warsberg transportiert werden. Wer sein Rad lieber im Tal lässt, kann die im letzten Jahr eröffnete EBikeLadestation an der Talstation nutzen. Dort stehen abschließbare Fächer mit Schuko-Steckdosen für Akkus und Helme kostenlos zur Verfügung.

Investitionen in Qualität und Barrierearmut

Nach einer erfolgreichen Saison 2025 mit rund 152.000 Gästen wurde die Winterpause intensiv für Wartungsarbeiten genutzt. Ingo Geidies, Betriebsleiter der Sesselbahn, investiert so in einen sicheren Betrieb für die kommenden Monate. Auch die Barrierearmut bleibt ein Kernanliegen: Der Aufzug an der Bergstation sowie die barrierearmen Toiletten und Spazierwege stehen den Gästen weiterhin vollumfänglich zur Verfügung. Die Stadt Saarburg hat in der Wintersaison den Parkplatz am Warsberg sowie die Zuwegung vom Parkplatz zur Bergstation der Sesselbahn saniert.

„Mit den neuen Reparaturstationen an der Talstation und am Saarufer senden wir pünktlich zum Saisonstart ein schönes Signal an alle Radfahrenden: Bei einer kleinen Panne findet man in Saarburg nun den helfenden Service. So stärken wir die Attraktivität Saarburgs als gastfreundliches Reiseziel und als Zwischenstopp auch für Radtouristen“, so Stadtbürgermeister Andreas Reymann.

Kurzinfo

Saisonstart: ab Samstag, 28. März 2026

Zeiten: Dienstag bis Sonntag, 10:00 – 17:45 Uhr (montags Ruhetag, außer an Feiertagen)

Online: https://saarburger-sesselbahn.eu/ und www.saarburg.de/bike (Quelle: Stadt Saarburg)